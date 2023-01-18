Haber Tarihi: 18 Ocak 2023 13:33 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2023 13:38

14 Mayıs 1950 seçim sonuçları! 14 Mayıs 1950'de ne oldu?

14 Mayıs 1950 seçim sonuçları tekar gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs 1950'de Menderes'in "Yeter söz milletin" sözleri sonrasında merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 14 Mayıs 1950'de ne oldu?

14 Mayıs 1950 seçim sonuçları! 14 Mayıs 1950'de ne oldu?
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14 Mayıs 1950 seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında merak edilmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes'in 73 yıl önce 14 Mayıs 1950'de kazandığı seçimlere atıfta bulunarak seçim tarihini işaret etti. Peki, 14 Mayıs 1950 seçimlerinin Türk demokrasi tarihi bakımından önemi nedir? 14 Mayıs 1950 seçim sonuçları…

14 MAYIS 1950 SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 1950 tarihinde TBMM 9. dönem milletvekillerinin belirlendiği 1950 genel seçimleri yapılmıştır. "Gizli oy , açık tasnif" yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri, Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilir. 1946 genel seçimlerinden sonra, Cumhuriyet tarihinde tek dereceli olarak düzenlenen ve birden fazla partinin katıldığı ikinci milletvekilliği genel seçimidir.
Liste usulü çoğunluk sisteminin uygulandığı seçimlerde oyların yaklaşık yüzde 55'ini alan Demokrat Parti kazandığı 416 milletvekilliğiyle TBMM'deki sandalye sayısının yaklaşık yüzde 85'ini elde etti. Bu seçimlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık iktidarı da sona erdi.

14 Mayıs 1950 seçim sonucu oy oranları:

  • Demokrat Parti %55,2
  • Cumhuriyet Halk Partisi %39,6
  • Millet Partisi %4,6
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