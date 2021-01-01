13 maç sonra dönen Towns: "KOVID bana hiç iyi davranmadı"

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns, KOVID-19 testi pozitif çıktıktan sonra "hayati değerleri iyi olmayan" geceler geçirdiğini ve altta yatan koşulların ve genetiğinin, virüsle mücadelesini zaman zaman "korkutucu" hale getirdiğini söyledi.



13 maç kaçırmış olan Towns, Ocak ayı ortasında testinin pozitif çıkmasından bu yana ilk kez, dün gece LA Clippers'a karşı sahaya döndü.



Clippers'a karşı 112-119 mağlubiyette 18 sayı ve 10 ribaund kaydetmiş olan KAT, 13 Ocak'tan bu yana ilk maçında oynamaya zihinsel olarak hazır olmadığını itiraf etti:



"Yüksek riskli bir vakaydım. KOVID bana hiçbir şekilde iyi davranmadı. Birçok korkunç gece geçirdim. Ama onunla savaşacağım ve yeneceğim.



Kendimi iyi hissetmediğim, hayati değerlerimin iyi olmadığı ve sağlığımla ilgili bazı kararlar alınması gereken uzun geceler boyunca, aklımda hep ailem ve yeğenlerim vardı. Bir şeyler yapmaya devam etmem için beni zorlayan kişiler, onlardı. KOVID vücudumla, zihnimle ve ruhumla uğraşmaya devam ettiğinde, onları ve annemi düşünüyordum."



"KOVID HİÇ AZALMADI, DAHA DA AKILLANDI"



Towns ayrıca bu yıl bir All-Star maç olmaması gerektiğine şiddetle inanan Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James gibi oyuncularla hemfikir olduğunu da sözlerine ekledi:



"Şahsen bir All-Star maçı olması gerektiğine inanmıyorum, ama ben ne bilirim ki? Hiç KOVID kapmadım değil mi, muhtemelen sadece bu konuda biraz bilgisi olan bir adamım.



Geçen yıl o kadar çok badire atlattım ki... kendimi geçtim, dünyadaki herkesin yaşadıklarına anlam verebilmem mümkün değil. Artık bir çözüm bulalım ve bunu yenmek için bir plan ortaya koyalım. KOVID gerçek bir şey. Asla ortadan kalkmayacak. Hiç azalmadı. Daha da akıllandı sadece."



