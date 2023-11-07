Haber Tarihi: 07 Kasım 2023 17:27 - Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 17:27

13 Kasım tatil mi, ne zaman? 2023-2024 MEB kasım 15 tatil ne zaman?

13 Kasım tatil mi, ne zaman? 2023-2024 MEB kasım 15 tatil ne zaman soruları gündemde. İlk ara tatil tarihi, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okullara giden öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce başlayan eğitimin ardından, şimdi de ara tatil tarihleri gündeme geldi. Peki, ara tatil ne zaman, okullar ne zaman ara tatile girecek?

13 Kasım tatil mi, ne zaman? 2023-2024 MEB kasım 15 tatil ne zaman?
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Geçtiğimiz hafta yaz tatili ardından okula "merhaba" diyen milyonlarca öğrencinin merak ettiği tarihlerin başında "ara tatil" geliyor. MEB tarafından paylaşılan takvime göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlıyor ve 17 Kasım 2023 Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler ve öğretmenler, bu önemli fırsatı dinlenmek, eğlenmek ve yeni şeyler öğrenmek için değerlendirebilecek. 
13 KASIM TATİL Mİ, ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.


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