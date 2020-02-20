12 Dev Adam kapalı gişe oynayacak!

A Milli Basketbol Takımı'nın, Hollanda ile yarın (21 Şubat) oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçın biletlerinin tükendiği belirtildi.
Açıklamada, salon gişesinden bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.
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Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçın biletlerinin tükendiği belirtildi.
Açıklamada, salon gişesinden bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın