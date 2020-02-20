12 Dev Adam kapalı gişe oynayacak!

A Milli Basketbol Takımımızın Hollanda ile oynayacağı maçın biletleri tükendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
12 Dev Adam kapalı gişe oynayacak!
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20 Şubat 2020 22:17
A Milli Basketbol Takımı'nın, Hollanda ile yarın (21 Şubat) oynayacağı FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçının biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maçın biletlerinin tükendiği belirtildi.

Açıklamada, salon gişesinden bilet satışı yapılmayacağı kaydedildi.

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