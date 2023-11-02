Haber Tarihi: 02 Kasım 2023 11:29 - Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 11:29

10 Kasım resmi tatil mi? 2023 10 Kasım ne bayramı?

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılış günü olan 10 Kasım öncesi geri sayım sürüyor. 10 Kasım'da özellikle anma programı yapacaklar ise bu sene 10 Kasım'ın hangi güne denk geldiğini ve resmi tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 2023 10 Kasım ne bayramı? İşte 10 kasım'la ilgili merak edilen sorunun cevabı...

10 Kasım resmi tatil mi? 2023 10 Kasım ne bayramı?
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10 Kasım'ın resmi tatil durumu gündemde araştırılmaya başlandı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 yılında hayatını kaybetti. Her yıl 10 Kasım tarihinde yurdun dört bir tarafında Atatürk anılıyor. Peki 10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da okullar tatil mi?
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım tarihi resmi tatil takvimi içerisinde almıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, Türkiye'de ulusal yas günü olarak kabul edilir. Bu günde, Türkiye genelinde resmi törenler düzenlenir ve Atatürk için saygı duruşunda bulunulur. Ayrıca, okullarda ve diğer eğitim kurumlarında Atatürk'ün hayatı ve eserleri hakkında etkinlikler düzenlenir.
10 Kasım günü her sene olduğu gibi saat 09:05'te ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak ve sirenler çalınacak.

10 KASIM 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

10 Kasım bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım çeşitli etkinliklerle geçecek. Başta da belirttiğimiz gibi 10 Kasım resmi tatil olmadığı için çalışanlar normal mesailerine devam edecekler. Bununla birlikte saat 9'u 5 geçe saygı duruşu gerçekleşecek.

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