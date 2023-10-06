Haber Tarihi: 06 Ekim 2023 17:46 - Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 17:46

1 haftalık tatil ne zaman? 2023-2024 ara tatil tarihleri

Okullar açılıyor. 2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri 11 Eylül itibariyle derslere başladı Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, yarıyıl tatili belli oldu mu? İşte MEB çalışma takvimi.

1 haftalık tatil ne zaman? 2023-2024 ara tatil tarihleri
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Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı. Okul öncesi, ilkokul 1. ve lise 9. sınıflar, geçen hafta uyum eğitimi almıştı. Ortaokul 5. sınıfa bu yıl başlayacak öğrenciler ve ailelerin katılacağı rehberlik uygulamaları 15 Eylül'e kadar sürecek. İşte, 2023-2024 ara tatil tarihleri...
İLK ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?
Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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