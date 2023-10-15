1. dönem 1. sınavlar ne zaman? 2023-2024 MEB takvimi

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler sınav tarihlerinin ne zaman olacağını araştırmaya başladılar.2023-2024 eğitim öğretim dönemi tüm sınıflarda başladı. Öğrenciler yüz yüze olacak şekilde eğitimlerini sınıflarda almaya başladı. Milyonlarca öğrenci okullarda sınıflarını doldurdu. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla binlerce öğrencinin sorumluluk sınavları da yüz yüze olacak şekilde yapıldı. Okulların bir daha kapatılmamasına yönelik tüm çalışmalar MEB bünyesinde yapılıyor. Öğrenciler de yebi dönemde yazılı sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki İlkokul-Ortaokul-Lise 1. dönem sınav tarihleri ne zaman? Yazılı sınavlar ne zaman yapılacak?Okullarda sınav tarihlerine okul yönetimi karar verebilir. Sınav günleri her okul için farklılık gösterebilir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1. dönem sınav tarihleri hakkında okul yönetimlerinden bilgi alabilirsiniz.Okullarda yapılacak ortak yazılı sınavların soruları konu soru dağılım tablosuna göre hazırlanacak. Konu soru dağılım tablosu il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğü ile oluşturulacak.Bakanlıkça öğretim yılı başında hangi sınıf ve derslerden ortak sınav yapılacağı duyurulacak. Ortak yazılı sınavlar okullarda öğretmenler tarafından uygulanıp değerlendirilecek.İl/ilçe genelinde hangi sınıf ve derslerde ortak sınav yapılacağına, ilçe Milli Eğitim Müdürleri Kurulu tarafından karar verilecek.Ülke, il/ilçe genelinde yapılmayan tüm sınavlar okullarda ortak sınav olarak yapılacak.Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde ortak sınav yapılmayacak.Ölçme değerlendirme ile ilgili esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, okullarda sınav haftası uygulaması yapılacak. Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı, öğretim yılı başında ilan edilecek.Okullarda; 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası, 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası, 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası, 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası aralığında yapılacak. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilecek.Ülke il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılabilecek. Uygulamalı sınavlar hariç, öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan derslerin sınavlarının ortak yapılması esas olacak.