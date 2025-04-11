Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 15:49 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 15:49

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 | MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları erken açıklanır mı?

AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 2. Dönem sınav sonuçları 2024 2025, öğrenciler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22-23 Mart 2025 tarihlerinde Açık Lise sınavları tamamlandı. Söz konusu sınav sonrası öğrenciler 'AÖL sınav sonuçları açıklandı' duyurusunu beklemeye başladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından AÖL 2. Dönem sınav sonuçları öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişime açılacak. Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında formülü kullanılacak. Öğrenciler Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr üzerinden görüntüleyebilecekler. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları nasıl öğrenilir? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, AÖL sınav sonuç tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 | MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları erken açıklanır mı?
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2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuç tarihi için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı söz konusu sınavların ardından AÖL soru ve cevapları yayınlandı. Netlerini hesaplayarak sınav puanı hakkında ön bilgi edinen öğrenciler, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yapılacak açıklamaya yoğunlaştı. Bir sonraki süreçte ise Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx sorgulama ekranından ilan edilecek. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılı bilgiler.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan =
(Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

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