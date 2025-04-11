2024-2025 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınav sonuç tarihi için geri sayım başladı. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin katılım sağladığı söz konusu sınavların ardından AÖL soru ve cevapları yayınlandı. Netlerini hesaplayarak sınav puanı hakkında ön bilgi edinen öğrenciler, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden yapılacak açıklamaya yoğunlaştı. Bir sonraki süreçte ise Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx sorgulama ekranından ilan edilecek. Peki, AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılı bilgiler.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları 21 Nisan tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan =

(Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.