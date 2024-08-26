Haber Tarihi: 26 Ağustos 2024 13:22 - Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 13:22

'Züppe' hakaret mi?

CHP'li Tuncay Özkan'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı 'züppe' kelimesinin mahkeme tarafından hakaret sayılmadığı ortaya çıktı.

'Züppe' hakaret mi?
Abone Ol
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "züppe" kelimesini kullandı.

Paylaşımında Özkan, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan" dedi.

'HAKARET DEĞİL'

Özkan'ın bu paylaşımı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını duyururken, mahkeme kararı ve Türk Dil Kurumu'nun (TDK) görüşüne göre, "züppe" kelimesi hakaret değil.

B Yüzü'nün haberine göre; İstanbul 2. İdare Mahkemesi, amirleri için "züppe" ifadesini kullanan memura verilen disiplin cezasını, "züppe"nin hakaret olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Mahkeme, dosyasına Türk Dil Kurumu'nun yazısı da girmişti. TDK, "züppe" kelimesinin Türkçe'de hakaret olmadığını resmi yazıyla ifade etmişti.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Salih Özcan için ayrılık ihtimali! B. Dortmund Salih Özcan için ayrılık ihtimali!
Fenerbahçe'de yeniden doğuşun hikayesi Livakovic Fenerbahçe Fenerbahçe'de yeniden doğuşun hikayesi Livakovic
30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 2024 Gündem 30 Ağustos Zafer Bayramı ek ders ödenir mi? 2024
Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor! Fenerbahçe Fred varsa Fenerbahçe kaybetmiyor!
Atletico Madrid, Barcelona'dan kiraladı Dünya Transferler Atletico Madrid, Barcelona'dan kiraladı
'Züppe' hakaret mi? Gündem 'Züppe' hakaret mi?
Özbalta: ''Bu ligde puan puandır'' Spor Toto 1. Lig Özbalta: ''Bu ligde puan puandır''
Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı Dünya Transferler Barcelona'da Vitor Roque, Real Betis'e kiralandı
Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı Trabzonspor Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Lig'de skandal: Karaoğlan darp edildi
2
Brighton'da Hürzeler'den Ferdi Kadıoğlu kararı!
3
İlhan Palut: "Bu asla kabul edilemez"
4
Eyüpspor, Metehan'ı istiyor
5
Uğur Meleke: ''Mourinho, Süper Lig gerçeğiyle tanıştı''
6
Mustafa Çulcu'dan hakemler için flaş iddia!
7
Mendy için 10 milyon euro'luk teklif yolda!

SON HABERLER

yukarı ok