'Züppe' hakaret mi?

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "züppe" kelimesini kullandı.

Paylaşımında Özkan, "Seni gidi züppe seni! Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye? 13 uçak sende. Lüks hayat sende. Konvoylar dolusu otomobil yurt içinde yurt dışında sende. 22 yılda milleti fakir fukara koyup zenginlerin partisi olmak sende. Fakirle fukarayla dalga geçen partili sende. Dolar milyarderleri sende. Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan" dedi.

Özkan'ın bu paylaşımı sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını duyururken, mahkeme kararı ve Türk Dil Kurumu'nun (TDK) görüşüne göre, "züppe" kelimesi hakaret değil.

B Yüzü'nün haberine göre; İstanbul 2. İdare Mahkemesi, amirleri için "züppe" ifadesini kullanan memura verilen disiplin cezasını, "züppe"nin hakaret olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Mahkeme, dosyasına Türk Dil Kurumu'nun yazısı da girmişti. TDK, "züppe" kelimesinin Türkçe'de hakaret olmadığını resmi yazıyla ifade etmişti.