Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 30 Aralık Perşembe günü oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada 30 Aralık Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmanın hakemleri şöyle:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Ulusoy
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: Alper Akarsu
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş-Altay: Ali Şansalan
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre kupada 30 Aralık Perşembe günü oynanacak 6 karşılaşmanın hakemleri şöyle:
13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Alper Ulusoy
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Sarper Barış Saka
15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor: Alper Akarsu
17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
18.30 Gaziantep FK-Bursaspor: Ümit Öztürk
21.00 Beşiktaş-Altay: Ali Şansalan