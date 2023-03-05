Zahid: 'Taraftara mesajım, savaşı bırakmayacağız'

Ankaragücü'nün Norveçli oyuncusu Ghayas Zahid, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Zahid maç sonu yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok zor bir mücadeleydi ama Beşiktaş'a karşı iyi savaştık. Yediğimiz 2 gol şanssızlıktı. Maalesef mağlubiyetle İstanbul'dan ayrılıyoruz. Taraftarlara şunu diyorum; savaşımızı bırakmayacağız." sözlerini kullandı.



Zahid Beşiktaş maçını hemen geride bırakmaları gerektiğini belirterek "Takımım için savaşmaya devam edeceğim. Önümüzde almamız gereken maçlar, puanlar var. Şu an bunlara konsantre olacağız. Maç kaybetmek çok zor bir duygudur. Bu maçı geride bırakacağız ve sonraki maçlara daha çok konsantre olacağız."





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