Young: "Seneye Hawks'ta büyük şeyler olacak"

Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, Hawks ekibinin çekirdeğinden ve geçtiğimiz sezondaki ilerlemesinden ötürü heyecan duyduğunu söyledi.



Hawks, NBA'in Orlando'daki Disney World'deki sezona dönüş planının dışında tutulan sekiz takımdan biri. Young bu karardan ötürü hayal kırıklığına uğramış olsa da, ekibin doğru yöne gittiğine inanıyor ve şimdiye kadar kaydettikleri ilerlemeyi çok beğeniyor:



"Burada bulunduğum iki yıl boyunca, şimdiye kadar kaydettiğimiz ilerlemeyi çok beğeniyorum. Bence yetenek açısından doğru yöndeyiz, çocuklar her yıl daha iyiye gidiyor ve Cam (Reddish) ve De'Andre (Hunter) gibi adamları ve ilerlemelerini ve gelecek yıl döndüklerinde nasıl olduklarını görmek için sabırsızlanıyorum."



Hawks, NBA'in sezonu yeniden başlatma planlarının bir parçası olmayacağından ötürü, sezonları resmi olarak 20-47'lik bir dereceyle bitiyor. Ancak, bu 2019-20 sezonunda, takımın genç çekirdeği muazzam bir gelişim göstermişti.



"HEPİMİZ DAHA RAHAT ETTİĞİMİZ BİR NOKTADAYIZ"



Gelecek sezon, Hunter ve Reddish ikinci yıllarında olacaklar ve Young ile Kevin Huerter ise üçüncü yıllarında olacaklar. Ayrıca, kadroda Clint Capela gibi kendisini kanıtlanmış bir pivot da olacak. Bununla birlikte, Young, Hawks'ın 2020-21 sezonunda gerçekten iyi iş başaracağına inanıyor:



"Eğer hepimiz aynı yoldaysak ve her yıl daha iyiye gidiyorsak, sanırım gelecek yıl bizim için gerçekten iyi olacak, özellikle John (Collins) dördüncü yılına, ben ve Kev de üçüncü yılıma girerken. Sanırım hepimiz daha rahat olmaya başladığımız noktadayız. Clint ile oynamaktan heyecan duyuyorum ve eğlenceli olacak. Gelecek yıl için beklentim hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum, ama kesinlikle büyük şeyler olacak."



Hawks'ın 2020-21 sezonuna hazırlanmak için birkaç ayı olacak ve Young'ın belirttiği gibi, Atlanta veya Las Vegas'ta antrenman yapma konusunda takım arkadaşlarıyla şimdiden temas halinde.



