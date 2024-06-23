YKS ne zaman açıklanacak? 2024-ÖSYM YKS sonuçları

2024 YKS sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava katılım sağlayan adaylar, üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM sonuç tarihini yayımladığı takvim üzerinden duyurdu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?



2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav sonuç takvimi sonrasında YKS sonuçları için tarih belli oldu.



Buna göre; YKS sınav sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek.



YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?



Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir.

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