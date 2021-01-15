Yılport Samsunspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı!

Sivasspor'dan ayrılan Yasin Öztekin, Samsunspor'a transfer oldu.

Haber; AA
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Yılport Samsunspor, Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı!
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15 Ocak 2021 21:33
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Demir Grup Sivaspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samsun temsilcisi, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile anlaştı.

Karadeniz ekibinin, orta saha oyuncusu 33 yaşındaki Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.



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