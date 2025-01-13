YHT Bilet Fiyatları 2025 | Ankara-İstanbul Hızlı Tren Fiyatı

Ulaşımla ilgili bir zam haberi de TCDD'den geldi. Buna göre; Yüksek Hızlı Tren seferlerine zam yapıldı. TCDD'den yapılan açıklamada, fiyatların yeniden değerleme oranının altında güncellendiği ifade edildi. Peki, 2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, tüm yön bilet fiyatları...

TCDD Taşımacılık AŞ Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarını artırdı.

TCDD'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya ve hizmet kalitemizi sürekli artırmaya devam edeceğiz. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklanan karar sonrası Ankara-İstanbul güzergahı bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi.

TCDD açıklamasında yapılan zammın enflasyon altında olduğu belirtilse de Temmuz ayında da ortalama yüzde 25 zam yapılmıştı.