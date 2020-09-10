Yenilenen Fenerbahçe, lig perdesini Çaykur Rizespor maçıyla açıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla açacak Fenerbahçe, 42 haftalık lig mücadelesini yine deplasmandaki Hes Kablo Kayserispor müsabakasıyla noktalayacak.
Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona son yıllarda başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde girecek.
Geçtiğimiz sezon ligi 7. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.
- Kadronun büyük bölümü değişti
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.
Transfer sürecine çok hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, lig başlamadan 11 ismi kadrosuna katmayı başardı.
Fenerbahçe, savunma hattını Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Caner Erkin ve Filip Novak ile güçlendirirken, orta sahaya Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İsmail Yüksek transferlerini gerçekleştirdi.
Hücum hattına ise Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam ve Barış Sungur takviyelerini yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle de yollarını ayırdı.
Fenerbahçe, bu isimlerin yanı sıra geçen sene sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadrosuna kattı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde kiralık Zanka ile Michael Frey de yeniden takıma döndü.
- Sezon bitmeden 2 isimle yollar ayrıldı
Pandemi sürecinde bu sezonun planlarını erkenden yapmaya başlayan Fenerbahçe, henüz geçen sezon sona ermeden gönderilecek isimleri de belirleri.
Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinin ardından Max Kruse ve Mauricio Isla ile yollarını ayırdı.
- Önemli isimlerle vedalaşıldı
Fenerbahçe, Max Kruse ve Mauricio Isla'nın ardından sezon sonunda da önemli isimlerle vedalaştı.
Sarı-lacivertliler, kiralık Simon Falette'in yanı sıra Erten Ersu, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
- Hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamadı
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasına yenilgi yüzü görmedi.
Pandemi sebebiyle sıkışan takvimde ilk hazırlık mücadelesini tesislerinde İstanbulspor'a karşı veren sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını ise burada gerçekleştirdi. Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampın sonunda ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Alanyaspor müsabakasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, Süper Lig'den Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un bulunduğu özel bir turnuvada boy gösterdi.
Buradaki ilk maçında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 ile geçerek taraftarını memnun etti. Fenerbahçe, söz konusu turnuvanın finalinde ise Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
- Gol atmakta sıkıntı yaşamadı
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde görücüye çıktığı bu mücadelelerde gol yollarında iyi bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, oynadığı 5 hazırlık mücadelesinin tamamında gol bulurken, kalesini gole kapatmayı da başardı.
Fenerbahçe, hazırlık maçlarında rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
- Yeni transferler golle tanıştı
Fenerbahçe'de hazırlık müsabakalarında yeni transferlerin bir kısmı da gol atmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerde özellikle Mame Thiam, özel turnuvada Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak adından söz ettirdi.
Fenerbahçe'de Thiam'ın yanı sıra yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş Fatih Karagümrük karşısında, Caner Erkin ise Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşadı.
- Sezon fikstürü
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü şöyle:
1. hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
2. hafta: Fenerbahçe-Hatayspor
3. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
4. hafta: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
5. hafta: Göztepe-Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
7. hafta: Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
8. hafta: Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor
9. hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe
10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
11. hafta: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
12. hafta: Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
13. hafta: Gaziantep FK-Fenerbahçe
14. hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
15. hafta: BAY
16. hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Alanyaspor
18. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe
19. hafta: Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
20. hafta: Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
21. hafta: Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
22. hafta: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
23. hafta: Hatayspor-Fenerbahçe
24. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
25. hafta: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
26. hafta: Fenerbahçe-Göztepe
27. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
28. hafta: Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
29. hafta: İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
30. hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği
31. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
32. hafta: Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor
33. hafta: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
34. hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK
35. hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
36. hafta: BAY
37. hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa
38. hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe
39. hafta: Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
40. hafta: MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
41. hafta: Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
42. hafta: Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe
Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona son yıllarda başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde girecek.
Geçtiğimiz sezon ligi 7. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.
- Kadronun büyük bölümü değişti
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.
Transfer sürecine çok hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, lig başlamadan 11 ismi kadrosuna katmayı başardı.
Fenerbahçe, savunma hattını Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Caner Erkin ve Filip Novak ile güçlendirirken, orta sahaya Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İsmail Yüksek transferlerini gerçekleştirdi.
Hücum hattına ise Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam ve Barış Sungur takviyelerini yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle de yollarını ayırdı.
Fenerbahçe, bu isimlerin yanı sıra geçen sene sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadrosuna kattı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde kiralık Zanka ile Michael Frey de yeniden takıma döndü.
- Sezon bitmeden 2 isimle yollar ayrıldı
Pandemi sürecinde bu sezonun planlarını erkenden yapmaya başlayan Fenerbahçe, henüz geçen sezon sona ermeden gönderilecek isimleri de belirleri.
Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinin ardından Max Kruse ve Mauricio Isla ile yollarını ayırdı.
- Önemli isimlerle vedalaşıldı
Fenerbahçe, Max Kruse ve Mauricio Isla'nın ardından sezon sonunda da önemli isimlerle vedalaştı.
Sarı-lacivertliler, kiralık Simon Falette'in yanı sıra Erten Ersu, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.
Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.
- Hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamadı
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasına yenilgi yüzü görmedi.
Pandemi sebebiyle sıkışan takvimde ilk hazırlık mücadelesini tesislerinde İstanbulspor'a karşı veren sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını ise burada gerçekleştirdi. Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampın sonunda ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Alanyaspor müsabakasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, Süper Lig'den Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un bulunduğu özel bir turnuvada boy gösterdi.
Buradaki ilk maçında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 ile geçerek taraftarını memnun etti. Fenerbahçe, söz konusu turnuvanın finalinde ise Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.
- Gol atmakta sıkıntı yaşamadı
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde görücüye çıktığı bu mücadelelerde gol yollarında iyi bir performans ortaya koydu.
Sarı-lacivertliler, oynadığı 5 hazırlık mücadelesinin tamamında gol bulurken, kalesini gole kapatmayı da başardı.
Fenerbahçe, hazırlık maçlarında rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.
- Yeni transferler golle tanıştı
Fenerbahçe'de hazırlık müsabakalarında yeni transferlerin bir kısmı da gol atmayı başardı.
Sarı-lacivertlilerde özellikle Mame Thiam, özel turnuvada Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak adından söz ettirdi.
Fenerbahçe'de Thiam'ın yanı sıra yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş Fatih Karagümrük karşısında, Caner Erkin ise Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşadı.
- Sezon fikstürü
Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü şöyle:
1. hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe
2. hafta: Fenerbahçe-Hatayspor
3. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
4. hafta: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük
5. hafta: Göztepe-Fenerbahçe
6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
7. hafta: Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
8. hafta: Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor
9. hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe
10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
11. hafta: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe
12. hafta: Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor
13. hafta: Gaziantep FK-Fenerbahçe
14. hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
15. hafta: BAY
16. hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe
17. hafta: Fenerbahçe-Alanyaspor
18. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe
19. hafta: Fenerbahçe-MKE Ankaragücü
20. hafta: Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe
21. hafta: Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor
22. hafta: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
23. hafta: Hatayspor-Fenerbahçe
24. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray
25. hafta: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
26. hafta: Fenerbahçe-Göztepe
27. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe
28. hafta: Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor
29. hafta: İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe
30. hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği
31. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
32. hafta: Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor
33. hafta: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
34. hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK
35. hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
36. hafta: BAY
37. hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa
38. hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe
39. hafta: Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
40. hafta: MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
41. hafta: Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
42. hafta: Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe