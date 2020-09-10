Yenilenen Fenerbahçe, lig perdesini Çaykur Rizespor maçıyla açıyor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla açacak Fenerbahçe, 42 haftalık lig mücadelesini yine deplasmandaki Hes Kablo Kayserispor müsabakasıyla noktalayacak.



Ligde son 6 yılda şampiyonluk hedefinden uzak kalan sarı-lacivertliler, yeni sezona son yıllarda başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut yönetiminde girecek.



Geçtiğimiz sezon ligi 7. sırada bitiren ve yeni sezonda Avrupa kupalarına katılamayacak Fenerbahçe, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek.



- Kadronun büyük bölümü değişti



Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettirdi.



Transfer sürecine çok hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, lig başlamadan 11 ismi kadrosuna katmayı başardı.



Fenerbahçe, savunma hattını Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Caner Erkin ve Filip Novak ile güçlendirirken, orta sahaya Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve İsmail Yüksek transferlerini gerçekleştirdi.



Hücum hattına ise Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam ve Barış Sungur takviyelerini yapan Fenerbahçe, önemli isimlerle de yollarını ayırdı.



Fenerbahçe, bu isimlerin yanı sıra geçen sene sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadrosuna kattı.



Öte yandan sarı-lacivertlilerde kiralık Zanka ile Michael Frey de yeniden takıma döndü.



- Sezon bitmeden 2 isimle yollar ayrıldı



Pandemi sürecinde bu sezonun planlarını erkenden yapmaya başlayan Fenerbahçe, henüz geçen sezon sona ermeden gönderilecek isimleri de belirleri.



Sarı-lacivertliler, pandemi sürecinin ardından Max Kruse ve Mauricio Isla ile yollarını ayırdı.



- Önemli isimlerle vedalaşıldı



Fenerbahçe, Max Kruse ve Mauricio Isla'nın ardından sezon sonunda da önemli isimlerle vedalaştı.



Sarı-lacivertliler, kiralık Simon Falette'in yanı sıra Erten Ersu, Mevlüt Erdinç, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve kariyerini noktalayan Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı futbolcu Vedat Muric'in transferi için İtalya'nın Lazio kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.



- Hazırlık maçlarında mağlubiyet yaşamadı



Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık karşılaşmasına yenilgi yüzü görmedi.



Pandemi sebebiyle sıkışan takvimde ilk hazırlık mücadelesini tesislerinde İstanbulspor'a karşı veren sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçını ise burada gerçekleştirdi. Süper Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük ile karşılaşan sarı-lacivertliler, bu müsabakadan ise 2-2 beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Topuk Yaylası'ndaki kampın sonunda ise Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Alanyaspor müsabakasının ardından İstanbul'a dönen Fenerbahçe, Süper Lig'den Beşiktaş, Antalyaspor ve Sivasspor'un bulunduğu özel bir turnuvada boy gösterdi.



Buradaki ilk maçında Antalyaspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 ile geçerek taraftarını memnun etti. Fenerbahçe, söz konusu turnuvanın finalinde ise Sivasspor'u 1-0 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu.



- Gol atmakta sıkıntı yaşamadı



Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde görücüye çıktığı bu mücadelelerde gol yollarında iyi bir performans ortaya koydu.



Sarı-lacivertliler, oynadığı 5 hazırlık mücadelesinin tamamında gol bulurken, kalesini gole kapatmayı da başardı.



Fenerbahçe, hazırlık maçlarında rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.



- Yeni transferler golle tanıştı



Fenerbahçe'de hazırlık müsabakalarında yeni transferlerin bir kısmı da gol atmayı başardı.



Sarı-lacivertlilerde özellikle Mame Thiam, özel turnuvada Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak adından söz ettirdi.



Fenerbahçe'de Thiam'ın yanı sıra yeni transferlerden Mert Hakan Yandaş Fatih Karagümrük karşısında, Caner Erkin ise Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinde gol sevinci yaşadı.



- Sezon fikstürü



Fenerbahçe'nin, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü şöyle:



1. hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe



2. hafta: Fenerbahçe-Hatayspor



3. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe



4. hafta: Fenerbahçe-Fatih Karagümrük



5. hafta: Göztepe-Fenerbahçe



6. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor



7. hafta: Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe



8. hafta: Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor



9. hafta: Gençlerbirliği-Fenerbahçe



10. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş



11. hafta: Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe



12. hafta: Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor



13. hafta: Gaziantep FK-Fenerbahçe



14. hafta: Fenerbahçe-Medipol Başakşehir



15. hafta: BAY



16. hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe



17. hafta: Fenerbahçe-Alanyaspor



18. hafta: Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe



19. hafta: Fenerbahçe-MKE Ankaragücü



20. hafta: Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe



21. hafta: Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor



22. hafta: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor



23. hafta: Hatayspor-Fenerbahçe



24. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray



25. hafta: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe



26. hafta: Fenerbahçe-Göztepe



27. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe



28. hafta: Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor



29. hafta: İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe



30. hafta: Fenerbahçe-Gençlerbirliği



31. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe



32. hafta: Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor



33. hafta: Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe



34. hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK



35. hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe



36. hafta: BAY



37. hafta: Fenerbahçe-Kasımpaşa



38. hafta: Alanyaspor-Fenerbahçe



39. hafta: Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor



40. hafta: MKE Ankaragücü-Fenerbahçe



41. hafta: Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor



42. hafta: Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe



