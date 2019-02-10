FATİH TERİM'İN TERCİHİ OLACAK!

Galatasaray'da oynadığı ilk sezonalardaki performansını, son yıllarda aratan ve bu sezon düşen fizik gücü nedeniyle eleştirilerin odağındaki Selçuk İnan, yeni kondisyoner Alberto Bartali ile birlikte adeta ayağa kalktı!Kendi isteğiyle Alberto Bartali ile birlikte ekstra mesai yapan Selçuk İnan, 33 yaşında olmasına rağmen 4-5 sezon önceki fizik gücüne geri döndü. Teknik heyetin de yakından takip ettiği Selçuk İnan, ikili mücadelelerdeki direnci, kuvveti, fiziksel gücü, koşu mesafesi ve paslardaki isabet oranıyla dikkatleri çekmeye başladı.Fernando'nun cezalı olması nedeniyle Ryan Donk ile girdiği mücadelede öne çıkan Selçuk İnan, son dönemdeki çalışmalarını ve aldığı mesafeleri Trabzonspor maçında öncelikle Galatasaray taraftarlarına ve sonra tüm futbol kamuoyuna göstermeye hazırlanıyor.Fatih Terim'in de şampiyonluk yolunda takım arkadaşlarına liderlik etmesi ve tecrübelerini aktarması için bu akşam ve bundan sonraki maçlarda Selçuk İnan'ı tercih edeceği ve daha fazla süre vereceği öğrenildi.