Yeni Malatyaspor'da gözler Trabzonspor maçında

Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular Issam Chebake ve Fabien Farnolle, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cuma günü evlerinde oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.Sarı-siyahlı takım, Trabzonspor müsabakası için hazırlıklarını devam ettirirken, defans oyuncusu Issam Chebake ve kalecisi Fabien Farnolle, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına konuştu.Yoğun bir maç periyodundan geçtiklerini anlatan Chebake, ligde arka arkaya Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor karşılaşmalarını kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.Chebake, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçında çok iyi mücadele ettiklerini anlatarak, "Bu hafta ise sahamızda Trabzonspor ile karşılaşacağız. Milli maç dolayısıyla lige verilecek araya galibiyetle girmek çok önemli. Geçen sezon Trabzonspor maçında çok iyi oynadık ve galibiyet aldık. Aynısını bu yıl tekrar etmek istiyoruz." diye konuştu.Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle, son bir haftada 3 zorlu maç oynadıklarını hatırlatarak, bu maçlardan galibiyetle ayrıldıklarını kaydetti.Takımdaki birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu aktaran Farnolle, taraftarlarını daha fazla yanlarında görmek istediklerini dile getirdi.Farnolle, taraftarın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Taraftarımızın bize yoğun destek verdiği tüm maçları kazandık. Trabzonspor maçı çok önemli. Taraftarlarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Bütün Türkiye bizim tam anlamıyla bir aile olduğumuzu görmeli. Onun için taraftarlardan ricam, bu maça gelsinler ve bizi desteklesinler." ifadelerini kullandı.