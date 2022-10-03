Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor mesaisi başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 8. haftada karşılaşacağı Erzurumspor FK maçı hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da Erzurumspor mesaisi başladı
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03 Ekim 2022 22:41
Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular çeşitli çalışmalar yaptı.

Sarı-siyahlı takım 4 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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