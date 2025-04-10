Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor maçını canlı izle

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak.

Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen tüm soruların cevabı…

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak.

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.