Haber Tarihi: 10 Nisan 2025 15:32 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 15:32

Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor maçını canlı izle

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Yeni Malatyaspor sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor maçını canlı izle
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Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen tüm soruların cevabı…

YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak.

YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
 

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