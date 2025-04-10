Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor maçını canlı izle

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 33. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Peki, Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maça dair merak edilen tüm soruların cevabı…YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı 10 Nisan Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak.YENİ MALATYASPOR - BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
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