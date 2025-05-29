Yeni İnfaz Düzenlemesi 10. Yargı Paketi 2025: Son Dakika İnfaz Paketi Nedir, Neler Var?

Genel af yasası haberleri 2025 son dakika gelişmeler... Yeni infaz düzenlemesi ve af yasası son dakika gelişmeleri ile gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. İnfaz düzenlemesi, 10. Yargı Paketi kapsamında araştırılan husus oluyor. Merakla beklenen 40 maddelik yargı paketiyle ilgili Meclis'te çalışmalar sürüyor. Taslakta, cezaların caydırıcılığı ve tutuklamaya ilişkin önemli düzenlemeler yer alıyor. 'Adli Yargı Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 40 maddelik taslağın tamamlandığını ifade etti. Tunç, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmelerin başlayacağını da dile getirdi. Peki, 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi genel af yasası çıkacak mı? İşte, 10. Yargı paketi taslağı son durum gelişmeleri.

İnfaz paketi ile ilgili düzenleme bugün (29 Mayıs) saat 15:00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak.

Bakan Tunç açıklamasında, "40 maddelik ceza adaleti sisteminin artırılmasına yönelik taslakta soruşturma kovuşturma ve infaz aşamalarının daha etkin olması için önemli huşuları içerecek taslağı milletvekillerin takdirlerine arz ettik, önümüzdeki günlerde mecliste görüşmeleri başlayacak." ifadelerine yer verdi.

Katıldığı canlı yayında Af çıkacak mı sorusuna, Bakan Tunç, "Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var. 55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı sunacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde de benzer açıklama yapan Bakan Tunç, "Covid izni ile ilgili düzenleme dışında bir af veya genel af söz konusu değil" değerlendirmesi yapmıştı;

" Mesela hasta hükümlüler; 'Cezaevinde ölmesin hükümlü' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil." açıklamasını yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Covid izniyle ilgili bir çalışma 'olabilir' dedik. Af mı geliyor? şeklinde yorumlara neden oldu. Oradaki husus tamamen Covid izni süreciyle ilgili. 2020'de Covid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Covid devam ettiği müddetçe bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. O tarihten sonra bu kişilerden koşullu salıverilmesine 5 yıl kalanların Covid izni kapsamında hayatına devam etmesine, koşullu salıverilmesine 5 yıldan fazla olanların ise cezaevine dönmesine yönelik bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 100 bine yakın kişi faydalanmış oldu. Kapalı cezaevinde bulunanlar da 3 yıl erken açık cezaevine geçmiş oldular. Bu düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023'te cezaevinde değil ama daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir. Buradan bir af geliyor değerlendirmesi yapmak doğru değil, gündemde af söz konusu değil.