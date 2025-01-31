Haber Tarihi: 31 Ocak 2025 09:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 09:38

Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2025

Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2025
Abone Ol
Yemek kartı ile ilgili düzenleme tartışma yarattı. Kartların marketlerde kullanımının kısıtlandığı iddia edildi. Haberlerin doğru olmadığını belirten uzmanlar, kartların gıda alışverişi için kullanılabileceğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen hafta yemek yardımı genelgesi yayımladı.

Daha sonra bazı yayın organlarında "marketlerde yemek kartı kullanımı kısıtlandı" şeklinde haberler yayımlandı.

Uzmanlar düzenlemenin bu yönde bir değişiklik getirmediğini belirtiyor.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Bu haberler doğru değildi, açık söyleyeyim yanlış haberlerdi. Aslında yemek yardımları konusunda Danıştay'da dava görülmekteydi. Dava sonuçlandı, Danıştay dedi ki; bu ayni yardımdır. Buradan hareketle de SGK, Danıştay'ın bu kararını uygulamak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile yemek kartları primden muaf tutuldu. Karar işverene yemek yardımını artırması için teşvik sağlayacak.

Kartlar da eskiden olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edilebilecek.

Kılıç, "Genelge içerisindeki bir takım teknik ifadeleri belki anlamayan belki yanlış yorumlayan dedi ki, SGK bunun markette kullanımını yasakladı. Hayır, öyle bir şey yok."

Yemek kartlarıyla, elektronik eşya, benzin, tütün ürünü, alkol gibi ürünler alınamıyor.

Kılıç, yemek kartlarının tüketime hazır gıda veya yemek kullanılabileceğini vurguladı.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe, Mimovic'i açıkladı! Fenerbahçe Fenerbahçe, Mimovic'i açıkladı!
Fenerbahçe'de kaptan Dzeko şov yaptı Fenerbahçe Fenerbahçe'de kaptan Dzeko şov yaptı
Galatasaray'da Jakobs tartışması! Galatasaray Galatasaray'da Jakobs tartışması!
Fenerbahçe'ye Eren Elmalı'dan iyi haber Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Eren Elmalı'dan iyi haber
Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu mahkemesi ne zaman, saat kaçta? Gündem Ekrem İmamoğlu neden yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu mahkemesi ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray gruptan çıktı mı? GS tur atladı mı? Gündem Galatasaray gruptan çıktı mı? GS tur atladı mı?
PFDK'den Bahoken'e ceza! Mondihome Kayserispor PFDK'den Bahoken'e ceza!
PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza! Fenerbahçe PFDK'den Fenerbahçe'ye ceza!
UTTS uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kaydı ne zaman son, nasıl yapılır? Gündem UTTS uzatıldı mı? Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi kaydı ne zaman son, nasıl yapılır?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
UEFA Avrupa Ligi'nde sıralamalar belli oldu; İşte muhtemel rakipler
2
Milan'dan Galatasaray'a Calabria önerisi!
3
İsmail Kartal'ın Persepolis'in ilk transferi Serdar Dursun
4
Francesco Farioli: "Yunus ve Barış'ın nasıl oynadığını gördük"
5
Okan Buruk'tan Morata sorusuna yanıt
6
Galatasaray'dan sürpriz görüşme!
7
Fiorentina, Zaniolo ile anlaştı!

SON HABERLER