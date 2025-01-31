Yemek kartları marketlerde geçecek mi? 2025

Yemek kartı ile ilgili düzenleme tartışma yarattı. Kartların marketlerde kullanımının kısıtlandığı iddia edildi. Haberlerin doğru olmadığını belirten uzmanlar, kartların gıda alışverişi için kullanılabileceğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen hafta yemek yardımı genelgesi yayımladı.

Daha sonra bazı yayın organlarında "marketlerde yemek kartı kullanımı kısıtlandı" şeklinde haberler yayımlandı.

Uzmanlar düzenlemenin bu yönde bir değişiklik getirmediğini belirtiyor.

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "Bu haberler doğru değildi, açık söyleyeyim yanlış haberlerdi. Aslında yemek yardımları konusunda Danıştay'da dava görülmekteydi. Dava sonuçlandı, Danıştay dedi ki; bu ayni yardımdır. Buradan hareketle de SGK, Danıştay'ın bu kararını uygulamak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile yemek kartları primden muaf tutuldu. Karar işverene yemek yardımını artırması için teşvik sağlayacak.

Kartlar da eskiden olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edilebilecek.

Kılıç, "Genelge içerisindeki bir takım teknik ifadeleri belki anlamayan belki yanlış yorumlayan dedi ki, SGK bunun markette kullanımını yasakladı. Hayır, öyle bir şey yok."

Yemek kartlarıyla, elektronik eşya, benzin, tütün ürünü, alkol gibi ürünler alınamıyor.

Kılıç, yemek kartlarının tüketime hazır gıda veya yemek kullanılabileceğini vurguladı.