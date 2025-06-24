-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Yaz transfer dönemi takvimi 2025: Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı?
Haber Tarihi: 24 Haziran 2025 11:47 -
Güncelleme Tarihi:
24 Haziran 2025 11:47
Yaz transfer dönemi takvimi 2025: Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı?
Futbolseverlerin ve kulüplerin heyecanla beklediği 2025 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen takımlar, transfer hazırlıklarına hız verirken taraftarlar da "Transfer dönemi ne zaman başlıyor, başladı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2025 yaz transfer dönemi takvimi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre, 2025 yaz transfer dönemi için geri sayım başladı. Belirlenen tarih itibarıyla Süper Lig, 1. Lig ve alt liglerdeki kulüpler, resmi olarak transfer işlemlerini gerçekleştirebilecek. Transfer sezonu boyunca kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayacak. Peki, Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı?>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 30 Haziran'da başlayacak ve 12 Eylül'de sona erecek.
SÜPER LİG 2025-2026 TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" denildi.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.