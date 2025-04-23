Yarın okullar tatil mi? MEB İstanbul'da 24 Nisan okullar tatil mi?

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Marmara Denizi'nde İstanbul Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin hemen ardından 12.49'da ise 6.2 şiddetinde ikinci büyük sarsıntı oldu. İstanbul'da 4 ve üzeri büyüklüğünde artçı sarsıntılar hala devam ederken öğrenciler ve velilerin gündeminde İstanbul'da okulların yarın tatil olup olmayacağı yer alıyor



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 24 NİSAN?

İstanbul'da yaşanan depremin ardından yarın okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.



İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama gelirse haberimizi güncelleyeceğiz. Herhangi bir açıklama yapılmaz ise eğitim öğretime 24 Nisan 2025 Perşembe günü devam edilecek.



İSTANBUL'DA 23 NİSAN GÖSTERİLERİ İPTAL Mİ?



23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bugün okullarda ders işlenmedi. Sadece öğrenciler 23 Nisan için hazırladıkları özel gösterilerde sahne almak için okullara gittiler.



Yaşanan depremin ardından ise okullar da dahil olmak üzere 23 Nisan gösterilerinin iptal edildiği tahmin ediliyor.

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