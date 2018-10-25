WTA Finalleri yarı finalistleri belli oldu

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nin Beyaz Grup maçlarında Elina Svitolina, Caroline Wozniacki'yi, Karolina Pliskova da Petra Kvitova'yı yenerek yarı finale kaldı.Beyaz Grup karşılaşmalarının oynandığı turnuvanın beşinci gününde, 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki ile 6 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina korta çıktı.İki saat 35 dakika süren mücadelede Svitolina, son şampiyon Wozniacki'yi 5-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek üçte üç yaptı ve lider olarak yarı finale yükseldi.Çek tenisçilerin karşılaştığı Beyaz Grup'taki diğer maçta, 4 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova mücadele etti.Pliskova, bir saat 22 dakika süren karşılaşmada Kvitova'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. Üç maç sonunda iki galibiyet alan Pliskova, grup ikincisi olarak adını yarı finale yazdırdı.Turnuvada yarın Kırmızı Grup'ta Naomi Osaka-Kiki Bertens ve Angelique Kerber-Sloane Stephens maçları oynanacak.Gruplarda ilk 2 sırayı alanlar, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Turnuva, 28 Ekim Pazar günü yapılacak final maçıyla sona erecek.