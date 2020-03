Worthy, Steve Ballmer'ın The Forum'u almasını destekliyor!

Los Angeles Lakers efsanesi James Worthy, LA Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'ın The Forumu satın alması hakkında konuştu.



24 Mart Salı günü, Clippers, Ballmer'ın, The Forum'u Madison Square Garden Company'den satın almak için bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Eskiden Great Western Forum olarak bilinen arena, 1967-1999 yılları arasında James Worthy, Magic Johnson, Los Angeles Lakers ve hayranları için muazzam miktarda anılara ev sahipliği yapıyordu.



CAPSS LLC ve MSG arasındaki anlaşma, en az bir aydır görüşme içindeydi ve Ballmer, 53 yıllık arenaya 400 milyon dolar ödemeyi kabul etti.



The Forum'da 12 sezon geçiren bir Hall of Fame oyuncusu olan Worthy, Lakers'ı 1987-88 Finalleri MVP'sini kazandığı üç NBA şampiyonluğuna götürmüştü. Worthy, The Forum'u bugüne kadar efsanevi binaya dönüştüren birçok Laker'dan biri.



Ballmer'ın The Forum'u almış olması durumunun garip olup olmadığı sorulduğunda, şu cevabı verdi:



"Biraz, evet. Bu hamle şehir merkezinde gerçekleşti, ama Forum'u asla unutmadık. Yeni futbol stadyumu ile spor geri dönüyor."



"STEVE İYİ ADAM, GELİŞMEYE HER ZAMAN AÇIĞIM"



Ballmer ve grubu, yıllardır Inglewood arena projesinde çığır açmayı deniyor. Clippers'ın Staples Center'ı kiralaması 2024'te sona erdiğinde, kuruluş o yıl yapılacak bir hamleye bakıyordu. Grup, 2024'te hazır olacağı ümidiyle 2021 yılında yeni arenasının inşaatına başlamayı umuyor.



The Forum'u Madison Square Garden şirketinden satın almak, CAPSS LLC'ye arenaya sahiplik sağlarken aynı zamanda yeni NBA arenası için planlarla ilgili davaları da çözüyor.



"Steve'i severim, bilirsiniz. O iyi biri. Bir stadyum inşa edecek, oradaki taraftarlarımızı almaya çalışacak. Zor olacak. Ama biliyorsunuz, tamamen ilerlemeye ve şehir için iyi olanı yapmaya her zaman varım. Inglewood'a yardım edecekse, daha fazla istihdam ve bu tür şeyler getirecekse, ben bunun için varım. Lakers markası budur. Ne yaparsa yapsın bu değişmez zaten. Bu yüzden bence sorun yok."



Los Angeles her zaman bir Lakers şehri olmuştu ve Clippers ekibi, Lakers'a karşı son 31 maçın 25'ini kazanmış olsa da, şampiyonluk eksikliği bu konuda ön plana çıkmalarını zorlaştırıyor.