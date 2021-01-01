World Peace: "Bence G.O.A.T. Jordan değil, Bill Russell!"

Eski NBA yıldızı Metta World Peace, Boston Celtics efsanesi Bill Russell'ın Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın önünde tüm zamanların en büyük oyuncusu olduğunu söyledi.



World Peace için, G.O.A.T. ünvanına sahip olan oyuncu Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James veya MJ değil. Bu isimlerin yerine, bu ünvanın sahibi Celtics efsanesi Russell:



"Dürüst olmak gerekirse, Bill Russell'ın G.O.A.T. olduğunu düşünüyorum. Bill Russell 11 şampiyonluk kazanmıştı. Michael'a en iyilerden biri olarak bakıyorum. Ama bence Bill Russell en iyisi. Asıl önemli olan, kendi döneminizde kazanabilmektir. Ve kimse ligi onun gibi domine etmemişti. Michael Jordan bile."



13 yıllık kariyerinde 11 şampiyonluk elde etmiş olan Russell, maç başına %44 şut isabetiyle 15.1 sayı, 22.5 ribaund ve 4.3 asist ortalamalarına sahipti. Russell ayrıca 12 kez All-Star seçilmiş, 5 kez MVP olmuş ve 11 kez de All-NBA kadrolarına girmişti.



