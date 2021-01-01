Wizards, Jerome Robinson'ı serbest bıraktı

Washington Wizards'ın, guard oyuncusu Jerome Robinson'ı serbest bıraktığı belirtildi.



Robinson, LA Clippers'ın kendisini 2018 Draftı'nda Boston Koleji'nden 13'üncü sıradan seçmesinden bu yana, NBA'deki yerini bulmakta zorlanıyor.



Los Angeles ve Washington formaları giydiği üç sezonda Robinson, maç başına 14 dakika civarı sahada kalarak 4.5 sayı, 1.8 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bildirdiğine göre, Wizards'ın Robinson'dan açılan kadro boşluğunu pivot Jordan Bell'e ikinci bir 10 günlük kontrat vererek doldurması bekleniyor. Bell daha önce bu sezonun başlarında Washington'da oynamış ve üç karşılaşmada 16.7 dakikada 3.3 sayı, 5.3 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



