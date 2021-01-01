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Wilbon: "Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşü, Jordan'ın Bulls'a dönüşü gibi!"

ESPN analisti Mike Wilbon, dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönüşünü, Michael Jordan'ın 1995'te Chicago Bulls'a dönüşüyle karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
ESPN analisti Mike Wilbon, dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a geri dönüşünü, Michael Jordan'ın 1995'te Chicago Bulls'a dönüşüyle karşılaştırdı.

Portekizli süperstarın Manchester United'a son transferi, dünya çapında büyük ses getirdi. 12 yıl önce kulüpten ayrıldıktan sonra geri dönmüş olan Ronaldo'nun Premier Ligi'ne dönüşü, herkes için sürpriz niteliğinde olmuştu.

Wilbon, "Pardon The Interruption" isimli podcast'in son bölümünde bu konuya değindi ve Ronaldo'nun bu hamlesini, Jordan'ın 1995'te Bulls'a geri dönüşüne benzettiğini açıkladı:

"Bu, bana sorarsanız Michael Jordan'ın Bulls'a geri dönüşü gibi. Yani bu olay Avrupa'da inanılmaz derecede büyük.

Onu almak takımı yeniden canlandırmış gibi görünüyor. Premier Ligi'nin Yankees'i ya da Boston Celtics'i diyebileceğimiz bir yere döndü. Bu yüzden insanlar muhtemelen aynı oyuncu olamasa bile, geri döndüğü için resmen çıldırıyorlar."

Jordan, 1995 yılı Mart ayında 1.5 sene süren emekliliği sonrası Bulls'a geri dönmüş ve takımı o sezon playofflara çıkarmayı başarmıştı. Lakin ekip, playofflarda Orlando Magic'e mağlup olmuştu.


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