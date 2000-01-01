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White: "Asıl pozisyonum oyun kurucu, ama iki numara da olurum"

Chicago Bulls'un çaylak oyuncusu Coby White, önümüzdeki 2020-21 sezonu hakkındaki düşüncelerini ve çaylak beşi ikinci takım üyesi olarak seçildikten sonra nasıl gelişmeye devam etmek istediğini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls'un çaylak oyuncusu Coby White, önümüzdeki 2020-21 sezonu hakkındaki düşüncelerini ve çaylak beşi ikinci takım üyesi olarak seçildikten sonra nasıl gelişmeye devam etmek istediğini paylaştı.

White, Chicago Sun-Times'daki Joe Cowley'nin yazısında birincil pozisyonunun oyun kurucu olduğunu, ancak kombo guard olarak oynamaya uygun özelliklere sahip olduğunu hissettiğini de belirtti:

"Birincil pozisyonumun oyun kurucu olduğunu düşünüyorum ama topsuz alanda da oynayabilirim, çünkü çok iyi şut atıp skor üretebilirim. Bu yüzden, geçtiğimiz yıl oyun kurucu olabileceğimi ancak gerektiğinde topsuz alanda da oynayabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum."

Bulls'un oyun kurucusu, kısaltılmış 2019-20 sezonunu 13.2 sayı, 3.5 ribaund ve 2.7 asist ortalamaları ile tamamlamıştı.


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