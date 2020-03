Westbrook da, koronavirüsten ötürü sıkıntı yaşayanlara destek oluyor!

Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook da koronavirüsten ötürü sıkıntı yaşayan aileleri destekliyor.



Koronavirüs krizi nedeniyle Los Angeles belediye başkanlığı ofisi ile en çok ihtiyaç duyulan aileleri desteklemek için bir kampanya başlatmaya yardımcı olan Westbrook, memleketine yardım etme çabalarını tartışmak üzere "Good Morning Amerika"ya konuk oldu.



Russ, şu ifadeleri kullandı:



"Bu konuda heyecanlıyım. Angeleno Kampanyası, benim ve vakfımın ve ailemin güçlü bir şekilde hissettiği, özellikle de böyle bir zamanda muhtaç ailelere nakit vermenin yollarını bulan bir şey."



"Bu bir nimet. Öncelikle bence, size bir platform verildiyse, bunu başkalarına bir şeyler vermenin yollarını bulmak için kullanmalısınız. Bu gibi zamanlarda, mümkün olduğunca çok insanı etkilemek için yollar bulmanız gerekir. Bence bu şimdiye kadar bunu yapmanın en iyi yolu."



Eski Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı adayı Joe Biden, Çarşamba günü Westbrook ve Los Angeles büyük Eric Garcetti'yi "Amerikan halkının karakteri" nin örnekleri olarak ifade ederken, Westbrook ve eşi Nina'nın kampanya hakkında konuşurken bir videosunu retweetlemişti.



"BEN, AİLEM İÇİN VARIM"



Westbrook, NBA'in askıya alınması sırasında Los Angeles'ta ve eşi Nina ile üç çocuğuyla her gün beraber olma şansı yakalamanın, NBA'den uzak zamanın yararı olduğunu söyledi:



"Bu gerçekten sevdiğim bir şey, onlarla her sabah uyanma şansı elde ediyorum. Benim yaşama sebebim bu."



Program, ayrıca Westbrook'un sırtında oğluyla şınav çektiği Instagram videosuna ve "Why Not?" şirketine yer verdi.



Russ, bu konuda "Şimdi benim için en önemli şey, mümkün olduğunca çok insanı etkilemek ve ilham vermek. Geri vererek olsun, farklı kanallar bularak, ister bilgi, teknoloji, açıkçası konuşma etkileşimleri yoluyla olsun... Her nasıl olursa, insanlara, istediklerini yapmaları için gereken umut, güven ve fiyakayı kazandırmanın yollarını bulmaya çalışıyorum."