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Warriors, Scottie Pippen'ın yeğeni Kavion'ı kadrosuna kattı

Golden State Warriors, pivot rotasyonundan üç oyuncusunun farklı sakatlıklarla kenara gelmesi sonrası, efsane oyuncu Scottie Pippen'ın yeğeni Kavion Pippen'ı kadroya eklemeyi tercih etti.

Golden State Warriors, Scottie Pippen'in yeğeni Kavion Pippen'ı kadrosuna kattı.

Pivot rotasyonundan üç oyuncusunun farklı sakatlıklarla kenara gelmesi sonrası, Warriors, pivot Kavion Pippen'ı kadroya eklemeyi tercih etti.

Hall of Fame oyuncu Scottie Pippen'ın yeğeni olan 22 yaşındaki Kavion'ın, anlaşma şartları açıklanmamasına rağmen, kadrodaki oyuncular sağlıklı oluncaya kadar geçici olarak görev alacağı için, garanti edilmeyen bir anlaşma olması bekleniyor.

BAZILARI TEDBİR AMAÇLI, BAZILARI BİR SÜRE YOK

Warriors'ın yeni pivotu Willie Cauley-Stein bir ayak sakatlığı geçirmiş durumda ve antrenman kampında bulunmaması bekleniyor. Kendisinin normal sezonun ilk dört maçını da kaçırma ihtimali de konuşulanlar arasında.

Kevon Looney, tedbir amaçlı olarak kenara alınan bir diğer pivot. 23 yaşındaki oyuncu, takım ciddi olmadığını açıklasa da, hamstring'inden ufak bir sakatlık geçirmişti.

Öte yandan, çaylak Alen Smailagic'in ise ayak bileğini burktuktan sonra "öngörülebilir gelecek" için kenarda olduğu bildirildi.

Kavion Pippen, Warriors'ın sistemine uygun olması beklenen, 2.08m'lik bir pivot. 2019 Draftında draft edilmeden önce, iki yılını Güney Illinois'de geçirmiş ve kolej basketbolunun son yılında ortalama 12.8 sayı, 5.6 ribaund, 1.6 asist ve 2.0 blok ile oynamıştı.


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