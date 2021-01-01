Warriors, Isaiah Thomas dahil birkaç guardla çalışıyor

Golden State Warriors'ın antrenman kampı başlamadan önce birkaç veteran guarda baktığı bildirildi.



The Undefeated'dan Marc J. Spears'a göre, diğer oyuncuların yanı sıra Isaiah Thomas, Avery Bradley ve eski Warriors üyesi Quinn Cook'un takım için çalıştıkları kaydedildi.



Spears'a göre, bu sezon için iki garantili sözleşme yeri daha olan Golden State, antrenman kampı kadrosuna bir pivot ve bir çift guard eklemek istiyor.



32 yaşındaki Thomas, New Orleans Pelicans ile 10 günlük bir anlaşma yaptıktan sonra geçtiğimiz sezon sadece üç maçta forma giymişti. Thomas, kendisini sürekli rahatsız eden kalça sakatlığı nedeniyle son dört sezonda sadece 87 kez forma giyebilmişti. Thomas'ın bu yaz Los Angeles Lakers ve Dallas Mavericks için de çalıştığı söylenmişti.



Bradley, Houston Rockets'ın bu yaz 5.9 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmayı reddetmesinin ardından serbest kalmıştı.



Daha önce Warriors ile iki sezon geçiren Cook ise, önceki sezon iki kez Cleveland Cavaliers ile 10 günlük kontratlar yapmıştı.



NBA antrenman kamplarının 28 Eylül'de açılması planlanıyor ve hazırlık maçları takvimi ise önümüzdeki hafta başlayacak. Warriors, 2021-22 sezonuna 19 Ekim'de Los Angeles Lakers'a karşı başlayacak.



