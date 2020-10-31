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Wade ve Haslem, geçmişi andılar: "Iverson k*çımızı tekmelemişti"

Eski Miami Heat oyuncuları Udonis Haslem ve Dwyane Wade, 2003 yılında NBA efsanesi Allen Iverson tarafından "k*çlarının tekmelendiği" maçı hatırladılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Miami Heat oyuncuları Udonis Haslem ve Dwyane Wade, 2003 yılında NBA efsanesi Allen Iverson tarafından "k*çlarının tekmelendiği" maçı hatırladılar.

Wade bugün bir NBA efsanesi olarak kabul edilse de, uzun yıllar önce kendisi de diğerleri gibi çaylak günlerini yaşamıştı.

Wade ve Haslem, Instagram'da, çaylak olarak Heat'in Iverson ve Philadelphia 76ers ile ilk kez karşı karşıya geldiği zamanı hatırladılar.

Karşılaşma, 28 Ekim 2003 tarihinde Philly'de oynanmıştı ve 2003-04 sezonunun açılış maçıydı:







"UD: K*çımızın tekmelendiği gerçeği dışında, teşekkürler haha. Dwyane sen skoru hatırlıyor musun? Ben hatırlamıyorum.

DW: Sonucu önemsemiyorduk. Iverson'a karşı bir NBA maçında oynayacağımız için heyecanlıydık.

UD: Iverson'a karşı oynayacağımız için, heyecandan resmen donup kalmıştık."

İki Heat çaylağı, ilk maçlarında pek de kötü bir performans sergilememişlerdi. Wade 18 sayı ve 4 asist ile oynarken, Haslem 8 ribaund almıştı.

Ancak, o dönemde bir MVP kazanmış bir yıldız olan Iverson, 26 sayı, 11 asist ve 5 top çalma kaydetmişti ve Sixers ise kolayca galibiyete ulaşmıştı.

Çok geçmeden Wade, Heat'i sadece iki sezon sonra ilk NBA şampiyonluğuna taşıyacağı için, kendi başına tam teşekküllü bir ağır siklet olmuştu.


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