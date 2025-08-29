29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Vucevic: "Kariyerimi NBA'de bitirmek istiyorum"

Chicago Bulls pivotu Nikola Vucevic, kariyerini yalnızca NBA'de noktalamak istediğini net bir şekilde açıkladı.

calendar 29 Ağustos 2025 15:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Son dönemde Avrupa basketbolunu da sarsan gelişmeler, özellikle Jonas Valanciunas'ın Panathinaikos'a transfer iddiaları, bazı NBA yıldızlarının kariyerlerinin ilerleyen yıllarında EuroLeague'e yönelip yönelmeyeceği sorusunu gündeme getirmişti. Ancak Vucevic bu konuda net bir tavır ortaya koydu.

BasketNews'e konuşan Karadağlı oyuncu, "Aslında Jonas'a ne yaşandığını sormam lazım. Ama benim için durum farklı. Ben kariyerimin sonuna kadar NBA'de kalmak istiyorum. Hâlâ önümde birkaç iyi yıl olduğunu düşünüyorum," dedi.


2024–25 sezonunda verimli bir performans sergileyen Vucevic, "Geçen sezon çok iyi hissettim ve çok iyi oynadım. Bu yüzden birkaç yıl daha burada kalabileceğimi düşünüyorum. Eğer kariyerimi tamamen NBA'de bitirirsem, bu benim için mükemmel olur," ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki Vucevic, bugüne kadar Orlando Magic ve Chicago Bulls formaları giydi. İki kez All-Star seçilen pivot, özellikle hücumdaki çok yönlülüğü ve pota altında istikrarlı oyunu ile tanınıyor. Kariyerini NBA'de noktalama arzusu, Avrupa'ya geri dönüş ihtimallerini şimdilik rafa kaldırmış görünüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
