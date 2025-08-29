Chicago Bulls pivotu Nikola Vucevic, kariyerini yalnızca NBA'de noktalamak istediğini net bir şekilde açıkladı.Son dönemde Avrupa basketbolunu da sarsan gelişmeler, özellikle Jonas Valanciunas'ın Panathinaikos'a transfer iddiaları, bazı NBA yıldızlarının kariyerlerinin ilerleyen yıllarında EuroLeague'e yönelip yönelmeyeceği sorusunu gündeme getirmişti. Ancak Vucevic bu konuda net bir tavır ortaya koydu.BasketNews'e konuşan Karadağlı oyuncu,dedi.2024–25 sezonunda verimli bir performans sergileyen Vucevic,ifadelerini kullandı.33 yaşındaki Vucevic, bugüne kadar Orlando Magic ve Chicago Bulls formaları giydi. İki kez All-Star seçilen pivot, özellikle hücumdaki çok yönlülüğü ve pota altında istikrarlı oyunu ile tanınıyor. Kariyerini NBA'de noktalama arzusu, Avrupa'ya geri dönüş ihtimallerini şimdilik rafa kaldırmış görünüyor.