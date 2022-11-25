Vitor Pereira için Flamengo iddiası!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor.



Record'da yer alan habere göre; Flamengo'nun teknik direktörlük görevi için Vitor Pereira ile görüştüğü belirtildi.



Haberde Dorival Junior'ın ayrılması halinde en büyük adayın Pereira olarak görüldüğü kaydedildi.



Farklı liglerde 4 lig şampiyonluğu kazanan Portekizli teknik direktör, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe 'nin başına getirildi ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrıldı.



Şubat ayında Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ın yolunu tutan 54 yaşındaki teknik adam, Brezilya'da sezonun son maçının ardından kulübüyle yollarını ayırdı.





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