Virgil van Dijk: ' En iyi seviyeye gelmek için mücadele edeceğim'

Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, yaşadığı kötü sakatlıktan sonra sahalara geri dönüşünü anlattı.



"Kendimi daha iyi hissediyorum" diyen Van Dijk, "Başkalarının ne dediklerini ya da beni nasıl değerlendirdiklerini umursamıyorum. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Yapabileceğim tek şey, her maçta takıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.



Hollandalı, hemen en iyi seviyeye gelmenin mümkün olmadığını ancak her maç üzerine ekleyerek ilerlediğine inandığını söyledi.



"Herkes diz sakatlığından sonra geri dönmenin zor olduğunu biliyor. Bu sakatlıktan en iyi şekilde dönerek birçok oyuncuya örnek olabileceğimi düşünüyorum" diyen Van Dijk, "Yapılabilecek en iyi şey oynamak ve normale dönmek için daha çok mücadele etmektir." dedi.





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