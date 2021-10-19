Virgil van Dijk: " En iyi seviyeye gelmek için mücadele edeceğim"

Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk kötü bir sakatlık geçirdiğini ve en iyi seviyeye gelebilmek için mücadele ettiğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Virgil van Dijk: ' En iyi seviyeye gelmek için mücadele edeceğim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2021 16:18
Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, yaşadığı kötü sakatlıktan sonra sahalara geri dönüşünü anlattı.

"Kendimi daha iyi hissediyorum" diyen Van Dijk, "Başkalarının ne dediklerini ya da beni nasıl değerlendirdiklerini umursamıyorum. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Yapabileceğim tek şey, her maçta takıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.

Hollandalı, hemen en iyi seviyeye gelmenin mümkün olmadığını ancak her maç üzerine ekleyerek ilerlediğine inandığını söyledi.

"Herkes diz sakatlığından sonra geri dönmenin zor olduğunu biliyor. Bu sakatlıktan en iyi şekilde dönerek birçok oyuncuya örnek olabileceğimi düşünüyorum" diyen Van Dijk, "Yapılabilecek en iyi şey oynamak ve normale dönmek için daha çok mücadele etmektir." dedi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.