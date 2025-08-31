İspanya LaLiga'nın 3. haftasında Villarreal, deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Karşılaşmada ilk golü Villarreal adına 53. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Celta Vigo'nun golünü ise 90+4'te Borja Iglesias attı.



Bu sonuçla birlikte ilk 2 maçını kazanan Villarreal, 7 puana ulaştı. Celta Vigo ise puanını 3'e çıkardı.



Ligde gelecek hafta Villarreal, Atletico Madrid deplasmanında olacak. Celta Vigo ise Girona'yı konuk edecek.





