İspanya LaLiga'nın 3. haftasında Villarreal, deplasmanda Celta Vigo'ya konuk oldu. Balaidos Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmada ilk golü Villarreal adına 53. dakikada Nicolas Pepe kaydetti. Celta Vigo'nun golünü ise 90+4'te Borja Iglesias attı.
Bu sonuçla birlikte ilk 2 maçını kazanan Villarreal, 7 puana ulaştı. Celta Vigo ise puanını 3'e çıkardı.
Ligde gelecek hafta Villarreal, Atletico Madrid deplasmanında olacak. Celta Vigo ise Girona'yı konuk edecek.
