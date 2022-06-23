Beşiktaş ile yaptığı sözleşme görüşmelerinin ardından siyah-beyazlılarla anlaşamayan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. İtalyan basını, Vida'nın hangi takımın transfer hedefinde olduğunu duyurdu.



MONZA, VIDA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYOR



Tuttomercatoweb'in haberine göre; Serie A'ya bu sene yükselen takımlardan Monza'nın hedefinde Domagaj Vida bulunuyor. Futbolcuya İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'nin satın aldığı Monza'nın dışında Napoli'nin de ilgisinin olduğu iddia ediliyor.



BEŞİKTAŞ'TA 4.5 YIL OYNADI



Kariyeri boyunca, Osijek, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Dinamo Kiev ve Beşiktaş formaları giyen Vida, 491 maça çıktı. 43 gole imza atan Vida 18 kez de asist yaptı. Beşiktaş'ta 4.5 sezon forma giyen Vida, siyah-beyazlı takımda 165 maçta 15 gol üretmişti.







