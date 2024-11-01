Venom 4 çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen Venom serisi, üçüncü filmiyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne dair daha derin bir bağlantıya işaret etti ve hayranlar şimdiden Venom 4'ün detaylarını araştırmaya başladı.Sony'den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da serinin 2024 veya 2025 yıllarında devam etmesi yönünde tahminler var. Üçüncü filmin gişedeki performansı ve izleyici tepkileri, dördüncü filmin yapılma ihtimalini büyük ölçüde etkileyecek.