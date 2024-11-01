Haber Tarihi: 01 Kasım 2024 16:01 - Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 16:01

Venom 4 çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Sony'nin sevilen anti-kahramanı Venom, izleyicileri yeniden heyecanlandırıyor. Peki, Venom 4 çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Venom 4 çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
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Sinemaseverler tarafından ilgiyle takip edilen Venom serisi, üçüncü filmiyle birlikte Marvel Sinematik Evreni'ne dair daha derin bir bağlantıya işaret etti ve hayranlar şimdiden Venom 4'ün detaylarını araştırmaya başladı. 

Venom 4 çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

Sony'den resmi bir açıklama yapılmamış olsa da serinin 2024 veya 2025 yıllarında devam etmesi yönünde tahminler var. Üçüncü filmin gişedeki performansı ve izleyici tepkileri, dördüncü filmin yapılma ihtimalini büyük ölçüde etkileyecek.
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