Valerien Ismael o bölgeye öncelik istedi...

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yönetime verdiği listede öncelikli olarak forvet transferinin bitirilmesini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Valerien Ismael o bölgeye öncelik istedi...
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19 Mayıs 2022 10:10
Beşiktaş'ta bir yandan yaklaşan başkanlık seçiminin çalışmaları sürerken diğer yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları üstünde duruluyor. Siyah-beyazlılarda birçok isim takımdan ayrılacak.

Forvet ve stoper bölgesi başta olmak üzere detaylı bir liste hazırlayıp görüşmelere start veren siyah beyazlı kulüpte asbaşkan Emre Kocadağ ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın adaylar üzerinde piyasa araştırması yaptığı kaydedildi.

Belirlenen isimler için teknik direktör Valerien Ismael'in de görüşünü alan yöneticilerin Fransız hocadan da bir liste hazırlamasını istediği kaydedildi.

Ismael'in "Yeni sezon için çıkacağımız ilk idmana kadar forvetlerimizin katılmasını çok isterim" sözleriyle talebini ilettiği de gelen haberler arasında.

Siyah-beyazlılar forvet transferi için Alexander Sörloth, Adam Buksa gibi isimlerle temas halinde.
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