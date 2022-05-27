Valerien Ismael'den komando kampı!

ÖN ALAN PRESE ÖNEM

Göreve gelmesinin ardından takımdaki eksikleri ayrıntılarıyla belirleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezonda çok diri bir takım için kolları sıvadı.Parolasını yüksek tempo ve fizik gücüne dayalı oyun olarak belirleyen Fransız hoca, hazırlık kampında futbolcularını adeta bir komando gibi çalıştıracak. Ismael, kondisyon yüklemesi yapacağı ve fizik gücünü artıracağı oyuncularından özel hayatlarına dikkat etmelerini de istedi.Valerien Ismael, kampın ilk etabında fizik ve kondisyon, ikinci etabında ise taktiksel ve ön alan pres oyununa dair çalışmalar yaptıracak. Fransız hoca yeni sezonda 3-4-3 ve 3-4-1-2 dizilişini tercih edecek.Genç teknik adam, set hücumları ve topu ayağında fazla tutmayan, rakip topu kaptığında ise takım halinde pres yaparak en kısa sürede topa hakim olacak bir Beşiktaş'ı sahada görmek istiyor.