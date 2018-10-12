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Usasin Bolt, kariyerindeki ilk golü attı!

Avustralya'nın futbol takımlarından Central Coast Mariners'de forma giyen dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt, takımının Macarthur South West'i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: AA
Usasin Bolt, kariyerindeki ilk golü attı!
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12 Ekim 2018 15:45
Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra kariyerini futbola yönlendiren Jamaikalı sprinter Usain Bolt, formasını giydiği Avustralya'nın Central Coast Mariners takımının Macarthur South West'i 4-0 yendiği dostluk maçında iki gol attı.

Karşılaşmada takımının birinci ve ikinci golüne imza atarak tribünlerden büyük alkış alan Bolt, ağları her sarstığında meşhur "yıldırım sevinci" kutlamasını yaptı.

Maçın ardından duygularını dile getiren 32 yaşındaki yıldız atlet, "İlk ciddi sınavımda iki gol attım. Güzel bir duygu. Buraya geldiğim ve dünyaya gelişimimi gösterdiğim için mutluyum. Central Coast Mariners'de elimden gelenin en iyisini yaparak takıma katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımıyla ağustos ayından bu yana antrenmanlara çıkan ve deneme süresi devam eden Bolt, başarılı bulunması halinde profesyonel sözleşmeye imza atacak.

Olimpiyatlarda 8, dünya şampiyonalarında ise 11 kez altın madalya aldıktan sonra atletizmi bıraktığını ve kariyerine futbol sahalarında devam etme kararı verdiğini açıklayan Bolt, Almanya, Norveç ve Güney Afrika takımlarında da antrenmanlara çıkmıştı.

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