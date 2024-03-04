Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Yoluna hem ligde hem de Avrupa'da devam eden Fenerbahçe, Union Saint Gilloise karşısında kazanıp saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



UNİON SAİNT GİLLOİSE-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union Saint-Gilloise (SG) ile karşı karşıya gelecek.



7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 23.00'da başlayacak.



Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.



KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI



Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.



Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.



Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.



Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.



FENERBAHÇE'DE YÜZLER GÜLÜYOR



Türkiye Kupası'nda Ankaragücü mağlubiyetinin ardından ligde kazanan Fenerbahçe'de moraller yerinde. UEFA Konferans Ligi H Grubu'nu Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın önünde birinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna kalmayı başarmıştı.



Fenerbahçe Konferans Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 12 puan topladı. Rakip fileleri, 13 kez sarsan sarı lacivertliler kalesinde ise 11 gol gördü.



UNİON SAİNT GİLLOİSE LİDERLİĞİ GARANTİLEDİ



Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Union SG ligde oynadığı son karşılaşmada rakibi Oud- Heverlee Leuven'i 2-0 mağlup ederek puanını 68'e yükseltti. Ligin sona ermesine 2 hafta kala Belçika temsilcisi normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.



Union SG, Avrupa Ligi E Grubu'nu 3. tamamlayarak Konferans Ligi'ne kalmaya hak kazanmıştı. Grupta oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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