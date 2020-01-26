Umut Nayir: "Bunun altından kalkacak olan biziz"

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, Göztepe maçının ardından görüşlerini paylaştı

Haber; Sporx.com
Umut Nayir: 'Bunun altından kalkacak olan biziz'
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26 Ocak 2020 18:24
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu

Umut Nayir açıklamasında, "Daha önce Göztepe formasını giydim, çok güzel günler geçirdik. Çok iyi taraftarlar var, her zaman bizi güzel karşılamışlardır. Çok güzel bir stat yapılmış. Bugünleri gördükleri için mtuluyum, inşallah güzel günleri görürler." dedi.

Beşiktaş'ta yaşananlar sorulurlen, "Bizim için zor. Hoca değişimi, böyle kırılgan bir yapıda olmak... Bunun altından kalkacak olan biziz, birlik olup bunu yapacak olan biziz." ifadelerini kullandı

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