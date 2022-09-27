Uğur Meleke: 'Yusuf Demir'i davet ettiniz mi?'

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Yusuf Demir tartışmalarıyla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. İşte Meleke'nin dikka çeken yorumları:"Milli takımın başına CV'sinde U21 seviyesinde büyük başarıları olan bir Alman hoca getirince, hiç olmazsa gurbetçi oyuncular konusunda ekstra bir başarı hedefleniyor diye düşünürsünüz değil mi? Ancak o konuda da açıklamalar hiç tatmin edici değil. Türk spor kamuoyu son 15 gündür Yusuf Demir'in durumunu merak ediyor.""TFF cephesinden gelen tek açıklama, Yusuf'a gidildiğinde oyuncunun Avusturya Ümit Milli Takımı'nı seçtiği yönünde. Sayın Büyükekşi, Altıntop, Kuntz, Özdemir, Güneş ve spor kamuoyuna soruyorum buradan öyleyse: Ferdi de Hollanda U21 milli futbolcu değil miydi? Salih Özcan da Almanya U21'in yıldızı değil miydi? Demek ki ümit milli takım tercihi, son karar değil bazen. Siz Yusuf Demir ve Ercan Kara'ya bir buçuk yıl önce A milli takım daveti yaptınız mı? Yaptıysanız ne yanıt aldınız? Paylaşabilir misiniz lütfen kamuoyuyla bu bilgileri tüm şeffaflığıyla."