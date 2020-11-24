UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak bir karşılaşmada görevlendirildi.

Haber; AA
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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
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24 Kasım 2020 17:08
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım Perşembe günü oynanacak Napoli (İtalya)-Rijeka (Hırvatistan) maçını yönetecek.

İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak F Grubu müsabakasında Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Cem Satman yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.



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