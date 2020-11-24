UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım Perşembe günü oynanacak Napoli (İtalya)-Rijeka (Hırvatistan) maçını yönetecek.
İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak F Grubu müsabakasında Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Cem Satman yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.
İtalya'nın Napoli kentindeki San Paolo Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak F Grubu müsabakasında Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Cem Satman yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alper Ulusoy üstlenecek.