UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid / Manchester City - Lyon/Juventus
RB Leipzig - Atletico Madrid
Napoli / Barcelona - Chelsea/Bayern Münih
Atalanta - PSG
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid /Man City, Lyon / Juventus - Napoli/Barcelona, Chelsea/Bayern Münih
RB Leipzig / Atletico Madrid - Atalanta /PSG
"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA TEŞEKKÜRLER"
UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesinde açıklama yaparken, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.
ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL PORTEKİZ'DE
Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.
Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;
Chelsea 0-3 Bayern Münih
Napoli 1-1 Barcelona
Real Madrid 1-2 Manchester City
Lyon 1-0 Juventus
MAÇLARIN TARİHLERİ
7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar
12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)
18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)
23 Ağustos: Final (Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon)
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid / Manchester City - Lyon/Juventus
RB Leipzig - Atletico Madrid
Napoli / Barcelona - Chelsea/Bayern Münih
Atalanta - PSG
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Real Madrid /Man City, Lyon / Juventus - Napoli/Barcelona, Chelsea/Bayern Münih
RB Leipzig / Atletico Madrid - Atalanta /PSG
"TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NA TEŞEKKÜRLER"
UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti, kura çekimi öncesinde açıklama yaparken, "Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ederiz. Finalin İstanbul'dan alınmasını anlayışla karşıladılar." ifadelerini kullandı.
ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL VE FİNAL PORTEKİZ'DE
Maçlar Portekiz'in Lizbon kentinde Sporting'in maçlarını oynadığı Jose Alvalade ile finale de ev sahipliği yapacak Benfica'nın Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.
Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;
Chelsea 0-3 Bayern Münih
Napoli 1-1 Barcelona
Real Madrid 1-2 Manchester City
Lyon 1-0 Juventus
MAÇLARIN TARİHLERİ
7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar
12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)
18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)
23 Ağustos: Final (Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon)