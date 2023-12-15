UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son 16 turundaki rakibinin belirlenmesi büyük bir merak konusu. Konferans Ligi'nde lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off maçlarının ardından rakibini öğrenecek. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman ve hangi saatte?Fenerbahçe, H Grubu'ndan lider olarak çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu nedenle Fenerbahçe, play-off maçlarını oynamadan rakibini bekleyecekUEFA Avrupa Konferans Ligi play-off kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Bu kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Olympiakos / Backa TopolaAEK / AjaxSparta Prag / Aris LimassolSturm Graz / Rakow CzestochowaRoyale Union Saint-GilloiseMaccabi HaifaServetteMoldeLille / Slovan BratislavaGent / Tel-AvivDinamo Zagreb / Astana / BallkaniClub Brugge / Bodo/GlimtLegia VarşovaFerencvárosFrankfurtLudogoretsPlay-off maçları şubat ayında gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin son 16 turu maçları mart ayında oynanacak.