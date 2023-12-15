Haber Tarihi: 15 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:55

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi tarihi, Fenerbahçe'nin grubunu lider tamamlayıp tur atlamasının ardından futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Konferans Ligi'nde H Grubunu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, yoluna direkt son 16 turunda devam edecek ve play-off maçlarını es geçecek. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibinin kim olacağı ise merak konusu oldu. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son 16 turundaki rakibinin belirlenmesi büyük bir merak konusu. Konferans Ligi'nde lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off maçlarının ardından rakibini öğrenecek. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman ve hangi saatte?
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, H Grubu'ndan lider olarak çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu nedenle Fenerbahçe, play-off maçlarını oynamadan rakibini bekleyecek 

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Bu kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyor:

UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakipler

Olympiakos / Backa Topola

AEK / Ajax


Sparta Prag / Aris Limassol

Sturm Graz / Rakow Czestochowa

Royale Union Saint-Gilloise

Maccabi Haifa
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Servette

Molde

UEFA Konferans Ligi'nden gelecek rakipler:

Lille / Slovan Bratislava

Gent / Tel-Aviv

Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani

Club Brugge / Bodo/Glimt

Legia Varşova

Ferencváros

Frankfurt

Ludogorets

Play-off maçları şubat ayında gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin son 16 turu maçları mart ayında oynanacak.

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