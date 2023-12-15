UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta 2023

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son 16 turundaki rakibinin belirlenmesi büyük bir merak konusu. Konferans Ligi'nde lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, play-off maçlarının ardından rakibini öğrenecek. Peki, UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman ve hangi saatte?
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, H Grubu'ndan lider olarak çıkarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Bu nedenle Fenerbahçe, play-off maçlarını oynamadan rakibini bekleyecek
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off kura çekimi, 18 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. Bu kura çekimi, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında şu takımlar bulunuyor: UEFA Avrupa Ligi'nden gelecek rakipler
Olympiakos / Backa Topola
AEK / Ajax
Sparta Prag / Aris Limassol
Sturm Graz / Rakow Czestochowa
Royale Union Saint-Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde UEFA Konferans Ligi'nden gelecek rakipler:
Lille / Slovan Bratislava
Gent / Tel-Aviv
Dinamo Zagreb / Astana / Ballkani
Club Brugge / Bodo/Glimt
Legia Varşova
Ferencváros
Frankfurt
Ludogorets
Play-off maçları şubat ayında gerçekleşecek ve Fenerbahçe'nin son 16 turu maçları mart ayında oynanacak.
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