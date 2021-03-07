Tyler Boyd: 'Beşiktaş için de önemliydi'

Josef de Souza'nın Tyler Boyd paylaşımı 👀 pic.twitter.com/ln7fGFMk4w



— Sporx (@sporx) March 7, 2021

Beşiktaş'tan Sivasspor'a kiralık olarak gelen ve Galatasaray'a bir de gol atan Tyler Boyd maçın ardından açıklamalarda bulundu.Beşiktaş için de çok önemli bir maç olduğunu ifade eden Tyler Boyd:Sivas'a puan kazandırdık. Zor bir maçtı. Rakibimiz çok zorlu, Saha şartları da zorlu. Sahadan ötürü daha çabuk yoruluyorsunuz, kaslarınız yoruluyor. Takım olarak çok iyiydik. Savaştık, mücadele ettik, 1 puan aldık" dedi."Boyd'un açıklamasını yeni öğrendim. Öyle söylemesi doğru değil. Ben de Beşiktaşlıyım, hiçbir zaman gizlemedim. Ancak profesyoneliz. Sorumluluklarımız var" şeklinde konuştu.Sivassporlu Fayçal Fajr ise, "Bu çok zor bir maçtı. Büyük bir kulübe karşı oynadık. Takım olarak baştan sona mücadele ettik. İşimizi iyi yaptık. Sadece ilk 11 değil, yedeklerle beraber çok iyi mücadele ettik. Bu puanı sonuna kadar hak ettik" dedi.Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ı da değerlendiren Fajr, "Ali Şaşal'ı ayrı bir yere koymak lazım. Son dakikalarda çok iyiydi, birkaç defa orada topu engelledi. Hakan ve Uğur da vücuduyla topu engellediler. Biz takım olarak buradan puan aldık." şeklinde konuştu.